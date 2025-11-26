“クマの宇宙冒険”が一転…雲の上で異変 気球から落下し行方不明に 子どもたちと先生は“奇跡の結末”を期待 イギリス
イギリスで目撃されたのは、太陽に照らされながら空へと昇っていくクマのぬいぐるみ、その名もブラッドフィールドです。
理科担当・ロビンソン先生：
とてもワクワクすることに、ブラッドフィールドはきょう、宇宙へ飛び立ちます。うまくいけばパラシュートで降りてくる予定です。
これは子供たちと大学生が共同でテディベアを気球で宇宙近くまで飛ばそうと企画した、クマの宇宙冒険プロジェクト。
しかしその後、子供たちの希望とともに冒険へと飛び立ったブラッドフィールドが姿を消す事態に。
一体、空で何があったのでしょうか。
気球に乗せられ多くの子供たちが見守る中、空へと上がっていくブラッドフィールド。順調に雲の上まで到達しました。
しかし、その約10分後、異変が。
コントロールを失ったように大きく揺れ始めると、突然、さかさまにひっくり返ってしまいます。
すると次の瞬間、衝撃に耐えきれず気球から落ちてしまいました。
落下した気球や取り付けたGPSなどは地上で見つかったものの、ブラッドフィールドは行方不明に。
さぞ子供たちは悲しんでいると思いきや、ロビンソン先生は「子供たちはこの出来事を“冒険の一部”として受け止めているようで、悲しむというより、むしろ好奇心とワクワク感の方が勝っているように思います」と話しています。
落ちたとみられる場所は分かっているものの、いまだ救出されていないブラッドフィールド。
ロビンソン先生は「私たちはこのすばらしい経験に奇跡のような結末が訪れることをこれからも期待し続けたいと思っています」と話しているということです。