¡ÚÀ¾Éð¡ÛÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ¡¢¥Í¥Ó¥ó¡¢À¾Àî°¦Ìé¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀµÇ°¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä
¡¡À¾Éð¤Ïº£µ¨¡¢ºÇÂ¿¥»¡¼¥ÖÅê¼ê¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ê¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Í¥Ó¥ó³°Ìî¼ê¡¢»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿À¾Àî°¦Ìé³°Ìî¼ê£³Áª¼ê¤Î¸ùÀÓ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢£²£¶Æü£±£¹»þ¤«¤é¸ø¼°£Å£Ã¥µ¥¤¥È¤ÇµÇ°¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥Ã¥º¤ÏµÇ°¼Ì¥Ü¡¼¥ë¡ÊÀÇ¹þ¤ß£²£²£°£°±ß¡Ë¡¢µÇ°£Ô¥·¥ã¥Ä¡ÊÀÇ¹þ¤ß£³£¸£°£°±ß¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á£±£¸¼ïÎà¡£À¾Àî¡¢¥Í¥Ó¥ó¸ÂÄê¤È¤·¤ÆµÇ°¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¥é¥á¥¿¥ª¥ë¡ÊÀÇ¹þ¤ß£²£µ£°£°±ß¡Ë¡¢µÇ°¾º²Ú¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡ÊÀÇ¹þ¤ß£²£·£°£°±ß¡Ë¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï£±£²·î£·Æü£²£³»þ£µ£¹Ê¬¤Þ¤Ç¡£¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¤ÏµåÃÄ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡£¡¡