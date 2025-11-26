女優の北川景子が２６日放送の「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に生出演し、娘から言われた驚きの一言を明かした。

北川は現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）に雨清水タエ役で出演中。オファーされた当初、大阪制作のため、参加が難しいと悩んでいたという。夫のＤＡＩＧＯに相談したところ「え、朝ドラ俳優とか、俺、なってみたいんだけど」「断るなんてもったいない」と背中を押され、出演を決めたと語った。

演じるタエは、松江でも随一の名家に生まれ、大勢の女中たちに囲まれながら何不自由なく育った…というキャラクター。しかし時代が変わり、夫も亡くなり、物乞いすることになった。

水曜レギュラーのゴリエ（ガレッジセール・ゴリ）は「お子さんは、テレビで演じるお母さんを見て、朝ドラとか見て、『うちって貧乏なの？』とか（聞かれるのか）」と質問した。北川が「まさに先週、先々週くらいに、ちょっと私が（演じるタエが）お金がなさすぎて、人にお願いをするみたいなシーンがあったんですけど、見た後すごい真顔になってしまって、『え、ママ…お金ないの？』って言ってきて。『おやつも買えないの？』って、本気で悲しくなっちゃって。いや、これ役だからね、って言ったんですけど。ちょっと混ざってしまう」と娘の様子を明かした。