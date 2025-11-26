西武は２６日、野村大樹内野手と捕手として育成選手契約を結んだと発表した。背番号は６７から１２０に変更される。

野村はこの日、埼玉・所沢市の球団事務所で契約更改交渉を行い、３２０万円減の１２００万円でサイン。今季は開幕こそ１軍スタートだったものの、１３試合で打率１割７分１厘、２打点。腰痛の影響もあり、７月３０日に兵庫県内の病院で内視鏡下腰椎横突起形成術を受けたこともあって育成契約を結ぶことに。打力を買われて早実以来となる捕手に転向して再スタートする。秋季練習から捕手の練習を始めキャッチング、ブロッキングなど基礎を思い出しながらミットを構える。「今はキャッチャーとしての比重が大きいです。小中高はキャッチャー。その感覚を思い出しながらやっています」と顔つきを引き締めた。

広池球団本部長は「打撃を生かすというところでキャッチャーにチャレンジすれば出番が増えるのではないかと。能力を発揮してほしい」と期待した。「中学くらいから１か月おきくらいに痛い、痛くないを繰り返していていました」という腰痛の不安も手術を受けて解消。球団は１０月のドラフト会議で大学屈指の捕手・小島大河（明大）を１位指名。ライバルは多いが、前向きに支配下復帰を目指していく。