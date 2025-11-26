4月に小中学生を対象に行われた全国学力調査について、県教育委員会は「子どもに考える時間を与えると学びの質が高まる」とする分析結果を発表しました。

国が行う全国学力調査はことし4月、小学6年生と中学3年生を対象に行われ、県内ではおよそ2万6000人が参加しました。

鹿児島の正答率は、小学生は国語と理科で全国平均を上回りましたが、中学生はすべての科目で全国平均を下回りました。

県教委は、今回の結果と子どもたちの普段の学びとの関連性を調べ、結果をまとめました。「授業がよく分かる」答えた子ども達の多くが「課題解決に向け自分で考え取り組んだ」や「学習した内容を見直し次の学習につなげられた」と答えたということです。

県教委は、「先生の一方的な説明だけでなく子どもに考える時間を与えることで学びの質が高まる」と分析しています。

（県教委義務教育課 疋田哲朗課長）「教師が思っているほど児童生徒は主体的・対話的で深い学びの実感を得ていない。授業改善や主体的な学習の調整など、今後ますます必要ではないか」

県教委は、効果的な学習方法を子どもが自分で考える機会を増やすことや、家庭学習を充実させたいとしています。

