実りの秋に五穀豊穣と無病息災を願う伊佐市の「湯之尾神舞」。

今年は8年ぶりとなる大祭が行われ伝承されるすべての舞が披露されました。

伊佐市菱刈の湯之尾神社。秋の収穫に感謝する豊祭は、湯之尾地区で長年続く伝統行事です。

豊祭の夜に行われる湯之尾神舞。紀源は室町時代とも言われ五穀豊穣、無病息災を祈願する舞が奉納されます。

今年は3年に一度の大祭。コロナ禍で休止があり、8年ぶりの開催となりました。小学生から社会人までおよそ40人が、継承されている二十六番すべての舞を披露します。

（湯之尾小学校 古川進校長）「ありがたいですよね。子どもたちと一緒に舞えるというのは」

「静」と「動」の動きで幻想的な世界を描き、時にユニークな動きで観客を魅了する湯之尾神舞。気温2度の中、夕方から始まった奉納は午前2時すぎまで続きました。

（男性）「初めてでした。すばらしい伝統芸能。ほんと気持ちよく、見させていただきました」

（湯之尾神舞保存会 原口正和会長）「受け継がれている舞をすべて奉納できたことがうれしい。いかに後世に伝承していくか、より多くの方がこの神舞に携わることができたらいい」

500年の伝統を地域で受け継ぐ湯之尾神舞。観客も一体となる独特の舞は来年、そして3年後の大祭へと続いていきます。

