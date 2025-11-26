長門市のジビエの良さを知ってもらおうと飲食店や旅館関係者向けのジビエ料理の試食会が行われました。



長門湯本のホテルで開かれた試食会、提供されるのは・・・。



（藤木シェフ）

「俵山のシカのロースとイノシシのロース。イノシシの肉を柔らかく煮込んだもの」



メニューを考案したのは長野県のレストランでジビエ料理などを提供する藤木徳彦シェフです。





メインのお肉食べ比べ。前菜やデザートなど6品すべてにジビエが使われています。長門市では昨年度イノシシが900頭、シカが1100頭捕獲され有害鳥獣による農作物被害額はおよそ1600万円まで減っています。一方で、捕獲後の活用が進んでおらず、市はジビエ料理として利用することで、さらなる捕獲の促進と被害の抑制につなげたい考えです。（飲食関係者）「臭みはもちろんないし味わいも豊か長門市のジビエがおいしいっていうのを広めていけたら」（長門市 農林水産課 井上義徳課長補佐）「『イノシシ、シカと思えない味香りがある』ということで今後の商品化にむけてもはずみがつくのではないかなと」長門市では市内の飲食店や旅館を中心に地域のジビエを広く普及させていく方針です。