堺雅人、“愛車”と再会に笑顔 メンテナンス具合も確かめる「無事に直っていました」
俳優の堺雅人（52）、井川遥（49）、土井裕泰監督が14日、都内で行われた映画『平場の月』の大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。
【集合ショット】華やか！朗らかな笑顔を見せる堺雅人＆井川遥ら
堺が演じるのは、妻と別れ、地元に戻り印刷会社に再就職し、慎ましく、平穏に生活する、そんなどこにでもいるような主人公・青砥健将。井川は、青砥が中学生時代に想いを寄せていた須藤葉子を演じる。
この日は青砥の“愛車”だった自転車が舞台上に。壇上に上がる際に“愛車”と再会した堺はペダルを手で1回転。堺は「自転車、懐かしいですね。チェーンが外れてないか確認しました。現場で1回チェーンが外れたんですよ。無事に直っていました」とにっこり。ムービーセッションではベルをチリンと鳴らすサービスもしていた。
本作は、2018年に刊行された朝倉かすみ氏による同名小説（光文社）の映画化。男女の心の機微を繊細に描き、各紙書評にて絶賛され、第32回山本周五郎賞を受賞し、第161回直木賞にノミネートされた。35年ぶりに再会した中学時代の同級生同士。お互い独り身となり、さまざまな人生経験を積んだ2人が意気投合し、中学生以来、離れていた35年のときを埋め、心を通わせていくストーリーは「こんな“大人の恋愛小説”は読んだことがない！」と多くの話題を呼び、発売当初から映像化権のオファーが30社以上にのぼり、満を持して映画化される運びとなった。
