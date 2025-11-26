¹â¶¶³¤¿Í¡¢ÉñÂæ¾å¤ÇË§º¬µþ»Ò¡õ´ÆÆÄ¤È¶ÛµÞ²ñµÄ¡¡¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤á¤°¤ê¡Ö½é¤á¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¡¢King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¸ø³«¸å¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ëºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÁÇÅ¨¡Ä¡ª¸Ø¤é¤·¤²¤Ê´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëË§º¬µþ»Ò¡õ¹â¶¶³¤¿Í¤é
¡¡ºî²È¡¦·¯ÅèÈàÊý»á¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¼Â¼Ì²½¡£¹â¹»1Ç¯À¸¤Î²Æ¡£¥×¡¼¥ë¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÂÎ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Î¦¡ÊË§º¬¡Ë¡¢¤Þ¤Ê¤ß¡Ê¹â¶¶¡Ë¡£2¿Í¤¬15ºÐ¤«¤é30ºÐ¤Þ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î»Ñ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤È¤¤Ë¾×ÆÍ¡¢¤È¤¤Ë¶ì¤·¤ß¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢É¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¿·¤·¤¤¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤â¤Î¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å±ÇÁ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¾ï¤Ë¥Í¥¿¥Ð¥ì¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëË§º¬¤È¹â¶¶¡£Ë§º¬¤Ï¡Ö¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ï»äÃ£¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£·ëËö¤¬¡Ê´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡Ë¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤È¡Ä¡£¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡©¡Ø¤â¤¦1²ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÃµ¤êÃµ¤ê¤Ç¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ö¤È¹â¶¶¤â¡Ö¤¹¤´¤¯¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤ÎÏÃÂê¤Ç¹â¶¶¤Ï¡Ö1²ó¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©½¸¹ç¤Ç¡×¤ÈË§º¬¡¢ºä²¼´ÆÆÄ¤ÈÉñÂæ¾å¤Ç¤®¤å¤Ã¤È½Ì¤ó¤Ç¡È¶ÛµÞ²ñµÄ¡É¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£½é¤á¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤¬ËÜÅö¤Ï°ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹¡¢¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ËÜÅö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤Î¸ø³«¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Ö¡Ê¥¯¥é¥ó¥¯¡Ë¥¤¥ó¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë¡¢Ï¢Íí¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ò¤â¤¦1¥·¡¼¥óÄÉ²Ã¤·¤¿¤¤¤È¡£¼«Ê¬¤¿¤ÁÅª¤Ë¤â¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ´¶¾ð¤ÇºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤ºî¤êÊý¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤¤¤¿¤¤¡¢·ëËö¤ò¼«Ê¬¤òÃÎ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÌòºî¤ê¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤ÆºîÉÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤½¤³¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÁÇÅ¨¡Ä¡ª¸Ø¤é¤·¤²¤Ê´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëË§º¬µþ»Ò¡õ¹â¶¶³¤¿Í¤é
¡¡ºî²È¡¦·¯ÅèÈàÊý»á¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¼Â¼Ì²½¡£¹â¹»1Ç¯À¸¤Î²Æ¡£¥×¡¼¥ë¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÂÎ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Î¦¡ÊË§º¬¡Ë¡¢¤Þ¤Ê¤ß¡Ê¹â¶¶¡Ë¡£2¿Í¤¬15ºÐ¤«¤é30ºÐ¤Þ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î»Ñ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤È¤¤Ë¾×ÆÍ¡¢¤È¤¤Ë¶ì¤·¤ß¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢É¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¿·¤·¤¤¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤â¤Î¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤ÎÏÃÂê¤Ç¹â¶¶¤Ï¡Ö1²ó¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©½¸¹ç¤Ç¡×¤ÈË§º¬¡¢ºä²¼´ÆÆÄ¤ÈÉñÂæ¾å¤Ç¤®¤å¤Ã¤È½Ì¤ó¤Ç¡È¶ÛµÞ²ñµÄ¡É¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£½é¤á¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤¬ËÜÅö¤Ï°ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹¡¢¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ËÜÅö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤Î¸ø³«¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Ö¡Ê¥¯¥é¥ó¥¯¡Ë¥¤¥ó¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë¡¢Ï¢Íí¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ò¤â¤¦1¥·¡¼¥óÄÉ²Ã¤·¤¿¤¤¤È¡£¼«Ê¬¤¿¤ÁÅª¤Ë¤â¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ´¶¾ð¤ÇºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤ºî¤êÊý¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤¤¤¿¤¤¡¢·ëËö¤ò¼«Ê¬¤òÃÎ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÌòºî¤ê¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤ÆºîÉÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤½¤³¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£