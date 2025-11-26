県内でも猛威を振るうインフルエンザについて。インフルエンザの患者数。11月23日までの1週間に県内で届け出があったのは1医療機関あたり63.42人で前の週の2.07倍と大幅に増えました。依然として、警報基準の30人を上回っています。こうした中、対応に追われる医療現場を取材しました。



宮里伸哉記者

「こちらの病院では、熱のある患者をこのパーテーションの奥で待機するようにしているとのことです。」





中野市にある北信クリニックの小児科では26日も診療が始まる前から10人以上の予約がありました。北信クリニック蜂谷明 医師「（口腔検査）えらいねー上手。風邪でいいと思う、胸の音もきれいなので」保護者「保育園行ってるともらうものはもらってくるだろうし、集団生活していれば怖い」病院によりますと先週から患者が増え始め3連休明けとなった25日は30人以上が診察に訪れたということです。北信クリニック蜂谷明 医師「イメージとしては（流行が）1か月くらい早いかなという感じはする。増えるのも急激ですよね」25日朝、熱が一気に上がったというこちらの5歳児は…。鼻の粘膜を取る抗原検査を行い、結果を待つことおよそ30分。蜂谷明 医師「結果はインフルエンザでした」保護者は「本当ですか！？」蜂谷明 医師「A型陽性だったので、周りで流行っているものをもらったと…」保護者は「食欲とか普通にあって、インフルエンザではないと期待していたけど、、、駄目でした。今週いっぱいはゆっくり休んでもらいます」また、子どもならではの症状にも注意が必要だといいます。北信クリニック 蜂谷明 医師「異常行動です」インフルエンザにかかった子どもに多く見られるという“異常行動”。広島県では2019年にインフルエンザの薬を服用していた当時12歳の男子中学生がマンションの12階から自ら飛び降り、死亡する事故が起きています。蜂谷医師は“薬を服用していない”場合でも“異常行動”はみられると指摘します。北信クリニック 蜂谷明 医師「熱せん妄ともいわれる。夜うなされるような感じで、よく分からないことを言ったり。急に走り出してしまって、特に注意しなければいけないのが2階の窓から飛び出てしまうとか玄関から飛び出て道路に出てしまうとかあるので、熱ある間は注意が必要」今シーズン、さらに感染拡大の恐れがあるインフルエンザ。県では早期の受診や基本的な感染対策の徹底を呼び掛けています。県によりますと予防に大切なのはとにかく手洗い、うがい、換気などの基本的な対策。中でも「●●後の手洗い」を推奨している。例えば…「外から帰ってきた後」はもちろん、「ご飯を食べた後」「トイレに行った後」「鼻をかんだ後」「おもちゃを触った後」など。何かを触ったら、必ず手洗いという意識が重要、ということです。