「第46回浦和記念」（Jpn2）は26日、浦和競馬場で行われた。2番人気のホウオウルーレット（牡6＝美浦・栗田、父ロージズインメイ）が直線で最内から抜け出して快勝。前走シリウスSに続く2度目の重賞Vを飾った。

鞍上の岩田康誠（51）は直線、ホウオウルーレットを逃げるクラウンプライドと内ラチにできた1頭分のスペースへ導いた。伝家の宝刀“イン突き”。残り100メートルで先頭に立つと、外から迫る1番人気ロードクロンヌを抑えた。その差は1馬身半。鮮やかなコース取りだった。岩田康は「地方の馬場は合うと思っていた。あとはコーナリング（小回り）がどうかと思っていたが、馬が応えてくれた」と称えた。

一方、栗田徹師（47）は「直線はどういう進路取りをするのか分からなかったが、内に進路を取った騎手の好判断だったと思う」と鞍上を称賛。次走は未定だが、賞金を上積みしたことで東京大賞典（G1、12月29日、大井）参戦も視野に入った。「年末の大きいレースに出られるといいが、賞金との兼ね合いになる。一度休ませる形になると思うが、年末に向けてまたしっかりやっていきたい」と栗田師は気持ちを新たにした。

なお4番人気のスレイマン（牡7＝大井・藤田輝、父キングカメハメハ）はゲート入り後に飛び出してしまうアクシデントもあって12着。25日に死んだ半姉ジェンティルドンナ（父ディープインパクト）へ手向けの勝利を届けられなかった。