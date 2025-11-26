スポーツクライミング男子日本のエース安楽宙斗（19＝JSOL）が26日、東京都内にある所属企業の本社を訪れ、シーズン報告を行った。W杯で通算6勝（リード3勝、ボルダー3勝）、9月の世界選手権ではボルダーで悲願の初の世界一に輝いた飛躍の1年を振り返り、「（4月からプロになり）練習時間が長く取れる。練習メニューが増えて、成長しやすい環境になった」と同社のサポートに感謝した。

すでに来季に向けたトレーニングを開始しており、「（方法を）変えたり、手を付けていなかったことをやっている」と苦手な課題を潰すなどして、さらなる進化を求めている。生活面では「整理整頓が得意じゃない。散らかしてしまう癖がある」とまさかの告白も、「1人の人間として成長したい。競技者としても大事」と目標を掲げた。

来年は世界選手権はないため、W杯では「リード、ボルダーともに4勝（ずつ）できたらいいなと思う」と今季を上回る結果を目論む。さらに9月に開幕する愛知・名古屋アジア大会に向けては、「日本開催なので盛り上げたい。優勝もしたいが、どちらかと言えばそっち（盛り上げること）をやることに使命感がある」と話し、第一人者として競技の人気や知名度拡大に力を注ぐ覚悟を示した。