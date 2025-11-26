ママ友と仲良くなったはいいものの、なにかしらの違和感を抱くと、関わりたくなくなりますよね。特になんでも真似をしてくる人には要注意。恐怖心を感じて、日常生活にも支障をきたすようになってしまいます。今回は、なんでも真似をするママ友に恐怖心を感じた話をご紹介いたします。

整形して顔を似せてきた

「子どもが幼稚園に入って、同じクラスのママ友と仲良くなりました。子ども同士も仲良しで、よく公園で一緒に遊ばせたり児童館に行ったりしていたんです。ただ、そのママ友はやたらと『◯◯ちゃんママって本当にキレイよね』『その服どこで買ったの？』『スキンケアってなにを使ってるの？』と私のことを過剰に褒めてきたり、プライベートな質問をしてきたりするんです。最初は謙遜しながら普通に接していたのですが、だんだんメイクやファッションが私とそっくりになってきて……。ちょっと気味が悪いな、と思い始めて距離を置くようにしたんです。

するとある日の朝、子どもを送ろうと外に出ると、そのママ友が家の前に立っていました。私を見て『最近あんまり遊んでくれないじゃない』『前みたいに遊びましょうよ』と言われて、ゾッとしましたね。でもちょうどそのタイミングで引っ越しすることになったので、ママ友から解放されると思って、しばらくは関わることもなくなったんです。ママ友と会わなくなって半年後、私は参加しなかった幼稚園のクラス会の写真がグループLINEに送られてきたのですが、それを見て私は驚愕しました。だってそこに写るママ友の顔が、私とそっくりだったのです……。

噂によると、最近整形をしたらしいのですが、これまでのママ友の言動から推測すると、おそらく整形して顔まで私と同じようにしたかったのかな、と……。あまりにも恐ろしすぎましたね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年8月）

▽ 真似をされるのはうれしい場合もありますが、度が過ぎると恐怖を感じてしまいますよね。ましてや整形までして、顔を真似するなんて怖すぎます……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。