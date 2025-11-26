あのちゃん、仰天！元AKB48・大家志津香が買い込んだ酒の量に「すごい飲むつもりだ」

11月23日（日）の『有吉クイズ』では、女性のみでの実施となった人気企画「メモドライブ」の完結編が放送された。

いよいよバーベキュー会場へ到着した一行。各々が買い出しで選んだ食材を発表する時間も、ツッコミのメモが止まらず…。

【映像】元AKB大家が見せた「飲む人の買い方」

ロケ中にお互いに気になったことなどをスマホにメモし合う「メモドライブ」は、買い出しを終え目的地であるバーベキュー会場に到着した。

大家志津香は飲み物、あのと福田麻貴（3時のヒロイン）は肉、森香澄は野菜、ヒコロヒーはその他、と分担して買い出ししており、飲み物担当の大家から買ってきたものを発表していくことに。

「まずは乾杯用のビール」と取り出し始めた大家は、「何がいいかわからないから…」と言いながら数種類の缶酎ハイを並べていく。

ソフトドリンク類に続いて「これはヒコロヒーさんと私」と言って取り出したのは、焼酎のボトルと炭酸水。

ヒコロヒーは「助かります」と喜んだが、隣で見ていたあのは袋から出てきたボトルに目を見開いて仰天。メモには「大家さんすごい飲むつもりだ」と書き込まれていた。

スタジオの有吉弘行らは「飲む人の買い方」と言いながらVTRを見ていたが、あのの表情とメモに手を叩いて大爆笑。あののリアクションを知った大家も「あのちゃん！」とツッコミを入れていた。