10人ターンオーバーを悔やむペップ「多すぎたかもしれない」「責任は全て自分にある」
マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督が、10人のターンオーバーが裏目に出たことを認めた。イギリス『BBCスポーツ』が伝えている。
グアルディオラ監督は25日にホームで行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)第5節のレバークーゼン戦で、直近のプレミアリーグからスタメン10人を変更。しかし、後半9分までに2点を先行されると、温存していたFWアーリング・ハーランドらを投入した後も流れを変えられず、そのまま0-2で敗れた。
指揮官は試合後、「受け入れるしかない。勝っていれば問題ではなかったが、(10人は)多すぎたのかもしれない」と言及。長いシーズンを見据えて「全員を関わらせる必要があると常に感じていた」と説明しつつ、「今回はやりすぎたのかもしれない。選手たちは本来やるべきことではなく、ミスしないことを意識していた」と振り返っている。
さらに「想定していた内容ではなかった。責任は全て自分にある。何かが欠けていた。大きなチャンスを逃した」と反省の言葉を続け、「次の試合で戦わなければならない」と巻き返しを誓った。
一方、レバークーゼンは移動トラブルで現地入りが予定よりも遅れたが、見事に2ゴールを奪って完勝。カスパー・ヒュルマンド監督は「この勝利と、示した姿勢を誇りに思う。忘れられない夜であり、成長の糧になる。勇気を持ち、ボールを持った時の落ち着きもあった。運や守護神に助けられた場面もあったが、ここで3ポイントを取ることは普通ではない」とチームを称えた。
両チームの次節は12月10日に開催され、シティはアウェーでレアル・マドリーと、レバークーゼンは本拠地でニューカッスルと戦う。
