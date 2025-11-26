堺雅人、人生初のティーチインに笑顔 こだわりの無精ヒゲ明かす「メイクの千葉さんの勝利」
俳優の堺雅人（52）、井川遥（49）、土井裕泰監督が14日、都内で行われた映画『平場の月』の大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。
【集合ショット】華やか！朗らかな笑顔を見せる堺雅人＆井川遥ら
堺が演じるのは、妻と別れ、地元に戻り印刷会社に再就職し、慎ましく、平穏に生活する、そんなどこにでもいるような主人公・青砥健将。井川は、青砥が中学生時代に想いを寄せていた須藤葉子を演じる。
イベントでは、堺にとって人生初めてのティーチインを行うことになった。冒頭のあいさつで堺は「人生初ティーチイン。初めてなので、お手柔らかにお願いします」と笑顔で語っていた。小さなこだわりポイントについて問われると堺は「1年間（須藤に会うまで）青砥は何してたか問題ですよ。冒頭は1年間の間から始まる。監督と『落差をつけたい』と話して。実は、始まる前は微妙にうっすらとヒゲが生えているんですよ。メイクの千葉（友子）さんの勝利で。うっすらの無精ヒゲだから、伸ばしすぎても、剃ってもダメ。『今日剃ったら8時間後に剃ってください』と指令が出た。須藤と出会って、1年間会わないと決めた1年間は、いつ須藤と会ってもいい小ざっぱりとした状態。じゃないところはヒゲがちょっとだけある。自分にだらしない状態から、しっかりとしていく」と熱弁していた。
熱い質問が多く、質問ができたのは3人だった。堺は「時間が足りないなやっぱり」と名残惜しそうに話しながら「初ティーチインで、とても素晴らしい経験をさせていただきました」とうれしそうだった。
本作は、2018年に刊行された朝倉かすみ氏による同名小説（光文社）の映画化。男女の心の機微を繊細に描き、各紙書評にて絶賛され、第32回山本周五郎賞を受賞し、第161回直木賞にノミネートされた。35年ぶりに再会した中学時代の同級生同士。お互い独り身となり、さまざまな人生経験を積んだ2人が意気投合し、中学生以来、離れていた35年のときを埋め、心を通わせていくストーリーは「こんな“大人の恋愛小説”は読んだことがない！」と多くの話題を呼び、発売当初から映像化権のオファーが30社以上にのぼり、満を持して映画化される運びとなった。
