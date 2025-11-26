“この秋一番泣ける恋愛ドラマ”『すべての恋が終わるとしても』感動の伏線回収…タイトルに“続き”があった
俳優・葵わかなと神尾楓珠がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（毎週日曜 後10：15）の第7話が23日に放送され、タイトルに込められた意味が“回収”された。
今作は、“忘れられない恋”をテーマにした切ない群像ラブストーリー。「この秋一番泣ける恋愛ドラマ」とうたわれている。
冬野夜空氏による同名の超短編集に収録のエピソードを実写化。高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女を主人公に、彼らを取り巻く人物たちも含めた8人の男女が織りなす、リアルでちょっぴりほろ苦い恋愛模様を描く。共演は、藤原丈一郎、本田望結、山下幸輝、大塚萌香、さらに白洲迅、市川由衣ら。
高校の同級生で、卒業式の日に付き合い始めた羽沢由宇（葵）と大崎真央（神尾）。“運命の恋”だと信じられるほど想い合っていた2人だが、大学進学で遠距離になり、やがてすれ違い、破局。2人は3年後に東京で再会した。そして別れの裏にあった真央の秘密が明らかになった。真央は、大腸がんだった…。
※第7話ネタバレあり
由宇と真央は、3年ぶりに本音をぶつけ合い、限られた時間を共に過ごすことに決めた。ここでのセリフ。タイトルには“続き”があった。
「たとえばね、すべての恋が終わるとしても、多分、この瞬間だけはなくならないと思うんだ。幸せだった瞬間だけは、永遠なんだと思う」
真央は毎日を懸命に幸せに生き、クリスマス、年越し、初詣と、大切な時間を噛み締めた。由宇が務めるショッピングセンター「ソラリス」の壁面には、巨大な広告ビジュアルが登場。由宇の転勤、その後の仕事も伏線となっていた。
2人が一緒に取り組んだ広告ビジュアル。そのキャッチコピーは「すべての恋が終わるとしても きっと一生忘れられない たった一つの恋がある」だった。そして、最期のときが訪れた。
TVerで見逃し配信。
