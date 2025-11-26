大塚達宣の足技に海外メディア注目

とっさに飛び出した妙技が話題を集めている。バレーボール男子日本代表の大塚達宣（パワーバレー・ミラノ）がイタリア・セリエAのリーグ戦で見せた妙技に海外メディアが注目。公式Xで動画公開すると、ファンから「華麗な足技」「なんでもできるんだね」といった声が上がっている。

2セット先取して迎えたパドヴァ戦の第3セット。24-22とミラノがマッチポイントを迎えた場面だった。激しいラリーの後、パドヴァが強烈なスパイクを放つと、味方のレシーブはコート後方へと上がった。これを必死に追いかけた大塚は倒れこみながら、サ ッカーのバイシクルキックの様な形で見事に足でレシーブ。味方へボールを繋いだ。

結局その後の攻撃でパドヴァにポイントを奪われたものの、国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」公式Xは、「マッチポイントでのバイシクルキック・セーブ」として動画を公開。「ミラノ対パドヴァ戦、最も白熱した瞬間に見せたタツノリ・オオツカの純粋な本能」と記した。

2024年から海外挑戦している25歳の見事な“足技”に現地ファンからは「タツノリ・オオツカはイタリアでも頑張り続けている」と称賛の声があがったほか、X上の日本ファンからも「なんでもできるんだね」「たっちゃん、活躍してるなぁ」「華麗な足技」といった声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）