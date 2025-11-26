北海道ニセコ出身の20歳、インディーポップの新星として注目を集めるREJAY（リジェ）の1stアルバム『Grown tag』が、12月17日にリリースされる。10代ならではの感情の揺らぎや孤独、抗い、そして静かに宿る強さまでをリアルに描き出された作品だ。

『Grown tag』は、プロデューサーJeremy Quartus（Nulbarich）と約2年かけて制作してきた楽曲をひとつにまとめたアルバムで、2024年からリリースを重ねてきた既存6曲に新曲3曲とイントロを加えた全10曲で構成され、REJAYのこれまでの歩みとこれからを示す作品となっている。リード曲「Middle of the Night」は、12月3日に先行配信となる予定だ。

12月24日には1stアルバム発売を記念したリリースパーティーが開催される。アルバム収録の全10曲をライブで披露予定で、恵比寿・TimeOut Cafè&Diner, KATAにて入場無料のイベントとして行われる予定だ。来場者向けのプレゼントも用意されており、REJAYの音楽を間近で体感できる貴重な機会となる。

1st Album『Grown tag』

2025年12月17日（水）発売

1.Zen（Intro）

2.HAZY（Prod.A.G.O）

3.Too Late

4.Shaky

5.Meant to Be

6.Remedy

7.Love you still

8.Back to You

9.Stand up

10.Middle of the Night ※12/3より先行配信

https://lnk.to/Grown-tag

＜REJAY 1st Album「Grown tag」Release Party＞

2025年12月24日（水）

＠恵比寿 TimeOut Cafè&Diner, KATA

申し込み詳細 https://livepocket.jp/e/rejay_releaseparty1224

YouTube https://www.youtube.com/@rejay_official

instgram https://www.instagram.com/rejay_rejay

X https://x.com/rejay_official

TikTok https://www.tiktok.com/@rejay_rejay