ホロライブ・星街すいせい、DAMカラオケランキングでTOP3独占「いや強すぎでしょw」「神曲ありがとうございます！」
「ホロライブ」所属のVTuber、歌手の星街すいせいさんが、26日までにエックスを更新。DAMのカラオケランキングに自身の曲がランクインしたことを受け、ファンに感謝を伝えた。
【写真】星街すいせいさんがDAMのランキングで圧倒的な強さを見せる
DAMの公式エックスは、25日に「DAM年間カラオケランキング2025 今年発売VTuber楽曲」と題したランキングを発表。1位「もうどうなってもいいや」、2位「Caramel Pain」、3位「綺麗事」と、TOP3をすいせいさんが独占し圧倒的な強さを見せつけた。さらに、5位に「ビーナスバグ」と7位に「Orbital Period」もランクインしており、TOP10の内5曲が彼女の楽曲になっている。
すいせいさんはこの投稿を引用しつつ「歌ってくれた皆さんありがとうございます！ 来年もたくさん歌ってね」とファンへの感謝をポスト。リプライ欄では「いや強すぎでしょw」「神曲ありがとうございます！」「TOP10の半分、すいちゃんで埋まっとる！さすが」など称賛の声が上がった。
引用：「星街すいせい」エックス（＠suisei_hosimati）
