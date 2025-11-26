星街すいせい

　「ホロライブ」所属のVTuber、歌手の星街すいせいさんが、26日までにエックスを更新。DAMのカラオケランキングに自身の曲がランクインしたことを受け、ファンに感謝を伝えた。

【写真】星街すいせいさんがDAMのランキングで圧倒的な強さを見せる

　DAMの公式エックスは、25日に「DAM年間カラオケランキング2025 今年発売VTuber楽曲」と題したランキングを発表。1位「もうどうなってもいいや」、2位「Caramel Pain」、3位「綺麗事」と、TOP3をすいせいさんが独占し圧倒的な強さを見せつけた。さらに、5位に「ビーナスバグ」と7位に「Orbital Period」もランクインしており、TOP10の内5曲が彼女の楽曲になっている。

　すいせいさんはこの投稿を引用しつつ「歌ってくれた皆さんありがとうございます！　来年もたくさん歌ってね」とファンへの感謝をポスト。リプライ欄では「いや強すぎでしょw」「神曲ありがとうございます！」「TOP10の半分、すいちゃんで埋まっとる！さすが」など称賛の声が上がった。

引用：「星街すいせい」エックス（＠suisei_hosimati）