Aぇ！groupのリーダーを務める小島健(26)が26日、パーソナリティーを務めるFM大阪「Aぇ! group小島健のラジキング」(水曜後6・30)に出演。草間リチャード敬太（29）のグループ脱退に言及した。

番組冒頭で小島は「このたびは皆様にAぇ！groupとして大事なお話があります」と切り出し、「先日、11月20日に草間リチャード敬太がAぇ！groupを脱退するという発表をさせていただきました。皆様にたくさんのご迷惑、ご心配をおかけし申し訳ありません」と謝罪した。

続けて「自分自身も、悔しくやり切れないところもあって、色々と考えてしまうのが本音です」と胸中を吐露。「それでもラジキングをはじめ、Aぇ！groupとしてお仕事ができるのは応援してくださる皆様のおかげです」と声援に感謝し、「Aぇ！group並びに草間リチャード敬太の応援をしていただけるとうれしいです」と呼びかけた。

Aぇ！groupの所属事務所「STARTO ENTERTAINMENT」は20日、草間のグループ脱退を発表。グループは4人で活動を継続し、草間は今後もSTARTO社に所属する。草間はこの際に「心の病」を患っていることを公表。当面は療養に専念する。

草間は先月4日、東京都新宿区で下半身を露出したとして逮捕され、活動を休止。同6日に釈放され、今月13日、東京区検に略式起訴された。STARTO社はこの日、草間が東京簡裁から略式命令（罰金10万円）を受けたことを報告した。