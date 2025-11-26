米津玄師「IRIS OUT」がストリーミングチャート10連覇！さらに米津楽曲が9週連続で1位・2位独占
米津玄師の「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、オリコン週間ストリーミングランキング（2025年1月1日付）において「10週連続1位」を記録。男性ソロアーティストとして初となる10週連続1位となり、男性ソロアーティスト歴代単独1位の「連続1位獲得週数」を自己更新した。
さらに、2位には、米津玄師,宇多田ヒカル「JANE DOE」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディングテーマ）がランクインし、「9週連続で1位・2位独占」を記録した。
■男性ソロアーティストの「連続1位獲得週数」を自己更新
Billboard JAPANストリーミング・ソング・チャート「Streaming Songs」（2025年11月26日公開）においても、「IRIS OUT」が13,848,483回再生で「10週連続1位」、米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」が7,451,846回再生で「9週連続2位」を記録し、米津玄師楽曲が「9週連続で1位・2位を独占」。「IRIS OUT」は累計再生回数が2億回を突破し、「ソロ史上最速 累計2億回再生」を達成。
また、オリコン週間カラオケランキング（2025年11月24日付）においても1位を獲得、今年度楽曲初となる「6週連続1位」を達成した。
今週のBillboard JAPAN音楽チャート（2025年11月26日公開)と、オリコン音楽ランキング（2025年12月1日付)を合わせて、首位5冠を獲得し、うち3冠は「10週連続1位」を記録した。
■リリース情報
2025.09.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」
2025.09.22 ON SALE
米津玄師, 宇多田ヒカル
DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」
2025.09.24 ON SALE
SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」
2025.10.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE「1991」
2025.10.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Hudson Mohawke Remix）」
2025.10.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Tomggg Remix）」
2026.02.26 ON SALE
ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」
※輸入盤の特性上、海外での製造や輸送の状況により、発売日が数か月遅れる場合がございます
■関連リンク
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト
https://chainsawman.dog/movie_reze/
米津玄師 OFFICIAL SITE
http://reissuerecords.net/