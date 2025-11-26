

○ラサ商事 <3023> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.90％にあたる10万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は12月10日から26年3月31日まで。



○カヤック <3904> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.3％にあたる70万株(金額で3億9130万円)を上限に、11月27日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ジモティー <7082> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.51％にあたる15万株(金額で1億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月27日から26年2月13日まで。



○共同印 <7914> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.1％にあたる60万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は株式売出しの受渡期日の翌営業日から26年3月31日まで。また、発行済み株式数の10.4％にあたる348万株の自社株を消却する。消却予定日は12月10日。



○山口ＦＧ <8418> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.73％にあたる1000万株(金額で150億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月27日から26年10月30日まで。



