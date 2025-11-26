独自の視点で取材し、旬な情報をお届けするミヤワキのシテン。きょうはインフルエンザについてです。現状を取材しました。



■宮脇靖知キャスター リポート

「秋が深まり、気温もどんどん下がって流行が広がっているインフルエンザ。きょうはこの現場で話を聞きます」



広島市のこちらの医療機関では、１１月に入りインフルエンザの患者数が急激に増えたといいます。





■宮脇靖知キャスター「このインフルエンザの症状の特徴は何かあったりしますか」■堀江内科小児科医院 堀江正憲 院長「やっぱり高い熱が出て、それから食欲がないとか頭痛があったとか、あるいは咳とか鼻水とかありますが、ちょっと気分が悪いとか、何となしに胃腸の調子も悪いという人も見受けられますね」感染を防ぐための対策は…。■堀江内科小児科医院 堀江正憲 院長「体調が悪いときには無理をしない。それから、栄養はしっかりとる。それから睡眠もしっかりとる。人混みとかですね、そういうところも注意して出かけられたらいいと思います」きょう（２６日）は、８０代の夫婦がインフルエンザのワクチン接種に訪れました。■ワクチンを打った人「安心が一番ですね、安心していれますよね。安心の上にまた予防と」■ワクチンを打った人「用心しないといけないという思いがあるし、子どもや孫が来た時にうつしてもいけないので」ワクチン接種は心臓病や免疫不全など基礎疾患を持つ人が感染した際、重症化を防ぐ対策にもなるということです。一方、警戒するのは今後のさらなる感染拡大です。■堀江内科小児科医院 堀江正憲 院長「特にこれから年末年始、これでまた人が移動します。寒さで体力が落ちてくる。そういう時期に受験になりますから、そうしますとインフルエンザに（来年）１月・２月に感染しやすくなる」（２０２５年１１月２６日放送）