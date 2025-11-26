米市場変調で緊張感、調整時に真価発揮のクオリティー系6銘柄精選 ＜株探トップ特集＞
―利下げ観測回復も米短期金融市場など波乱の芽、高ROE株は押し目待ち需要旺盛―
5万円の大台替えを達成した日経平均株価は利食いに押され一時的に4万8000円台まで下落した。26日には4万9000円台まで戻したものの、米国を中心にマーケット環境の変調ぶりを指摘する声は多く、日本株についても調整局面入りへの警戒感がくすぶった状況にある。過去を振り返ると全体相場がリスク回避的な動きになった後、下落に一服感が出た場面でROE（自己資本利益率）が高水準な銘柄など「クオリティー銘柄」が先行して物色されるケースが散見される。押し目待ちの資金流入先として期待される有望株にスポットライトを当てていきたい。
●エヌビディア株の弱気相場入りに警戒感
テクニカル分析において調整局面入りとは、価格が高値から10％以上値下がりした状態を指す。日経平均は下落基調とはいえ、そこまで値下がりはしていない。だが米株式市場の柱と目されるエヌビディア は、すでに調整局面入りとなっており、高値から20％以上値下がりした状態を指す弱気相場入り目前まで株価は下落している。リスク選好度合いを示すとみられる暗号資産のビットコイン価格に至っては高値から3割以上も下落した。
日経平均のチャートをみると、2024年3月に4万円の大台替えを達成した後、その4カ月後に4万2000円台に水準を切り上げてから、2度の急落に見舞われ、再び上昇トレンドに復するまでに1年以上も横ばいの地合いが続いた。3万円の大台替えとなった21年2月に関しては、その7カ月後に高値を上回る場面があったが、再び上昇トレンドを取り戻したのは23年5月以降とかなりの時間を要している。22年3月には2万5000円を下回る水準まで調整する局面があった。テクニカル信奉者に言わせれば、大台替えは調整局面入りのシグナルということになるに違いない。
今月に入り日本株が頭打ちとなった要因として、高市政権の経済対策による国内金利の急上昇を挙げる市場参加者は少なくない。金利上昇はハイテクなどの高バリュエーション株には逆風となり、設備投資コスト増に対する懸念も強まることとなる。21日に閣議決定された経済対策のうち、いわゆる「真水」の部分は21兆3000億円程度。24年の前石破政権の経済対策を上回る規模となった。閣議決定までの過程で、長期金利は一時1.835％と17年半ぶりの水準に切り上がった。ただし直近では金利上昇に一服感が出ている。
円安や債券安（金利の上昇）を受けて、安易な景気対策で英国金利の急騰を招いた22年の「トラス・ショック」を連想する向きもあった。だが、当時の英国と今の日本を単純に重ね合わせることは難しい。22年の英金利急騰は英中央銀行であるイングランド銀行の量的引き締め（QT）開始のタイミングと重なり、債券需給悪化の懸念が強まったことも大きかった。日本株に関しては円金利の上昇とともに、日中関係の急速な悪化など、リスク性資産には逆風となる悪材料はほかにもあったが、やはり無視できないのは米国市場の動向だ。AIブームの収束懸念が日経平均の足を引っ張る要因となっている面は否定できない。
●米短期金利に上昇圧力
米国では政府機関の閉鎖が終了し、米国の相互関税による世界景気の低迷懸念は今のところ顕在化しておらず、対中貿易摩擦を巡る緊張感は幾分和らいでいる。利下げ観測が後退した場面で米国株が下値を探る動きをみせたのを踏まえると、米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策を巡る観測が依然としてマーケットに大きな影響力を持った状態が続いていると言える。