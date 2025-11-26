長崎の被爆者たちが被爆証言などを行う「アメリカツアー」を前に、長崎市の鈴木市長を表敬訪問しました。

ツアーでは、長崎から寄贈した「長崎の鐘」を現地の市民とともに鳴らす予定です。

鈴木市長を表敬訪問したのは、県被爆者手帳友の会の朝長 万左男会長ら 6人です。

朝長さんらは27日から、アメリカ・ロサンゼルスやハワイのホノルルなどを訪問。

現地の市民との交流を通じ、被爆の実相を伝えて世界平和や核兵器廃絶を目指します。

鈴木市長からは、ホノルル市長宛ての親書が託されました。

（鈴木 長崎市長）

「交流を通じて長崎の平和への思い、“長崎を最後の被爆地に” という思いを、ホノルル市民のみなさんに共有してほしい」

高市総理の『非核三原則の見直し』発言やトランプ大統領の核実験発言など、核を巡る緊張が高まる中での今回のツアー。

朝長会長は「アメリカが率先して核をなくしてほしい」と力を込めて訴えたいと話します。

（県被爆者手帳友の会 朝長 万左男 会長）

「こういう状況の中で、ツアーを敢行するというのは勇気がいる。アメリカ市民から “君たちは何を言いに来たんだ” と対応されるかもしれない。将来、核のない世界を作るという望みを抱えて出発したい」

朝長さんらはホノルルでは、真珠湾攻撃戦没者追悼式典に参列し、長崎から寄贈した「長崎の鐘」を市民とともに鳴らす予定です。

ツアーは来月10日までの14日間の日程で、朝長さんらは年明けに報告会を行うということです。