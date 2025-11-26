「首まわり寒い」→ 解決！【ハニーズ】40・50代の即戦力！「優秀トップス」

寒さが本格化してくると気になるのが、首まわりの防寒。ネックの高いトップスが即戦力になってくれます。そこで今回は【ハニーズ】から、首元まであたたかく着られそうな「優秀トップス」をご紹介。大人コーデをセンスよく格上げできるかも。

ワードローブに備えておきたい優秀トップス

【ハニーズ】「あったかリブ編タートル」\2,480（税込）

公式サイトによると「遠赤外線を放射する特殊セラミックを練りこんだ、あったか素材」を使用したトップス。タートルネックで、首まで防寒対策できる一枚です。程よくフィット感のあるリブ素材で、きれいめからカジュアルまで幅広く活躍。レイヤードにも使いやすいので、複数枚揃えてヘビロテするのもアリかも。

ゆるっとこなれ感をプラスするベスト

【GLACIER lusso】「肩釦ニットベスト」\3,980（税込）

ハニーズの一部店舗でも買えるブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のニットベスト。ゆるっとしたハイネックデザインで、シャツやブラウスに重ねるだけでこなれたスタイルが完成しそうです。肩落ちシルエットとざっくりとした編み地も、大人の余裕をプラスします。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

Writer：licca.M