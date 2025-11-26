「ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）

阪神・藤川球児監督（４５）が、来年３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を前に、阪神選手の多数選出を歓迎した。シーズン開幕を目前に控えた時期で、連覇を狙うチームには調整の難しさもあるが「自分が出ていて、選手に出るなとは思わないし、言えない」とＧＯサインを出した。

藤川監督自身も２００６年、２００９年の同大会に出場。２００８年には北京五輪に野球日本代表として日の丸を背負った。ＭＬＢも含め、球団の枠を超えた挑戦を経て「大きな目標が見つかったりしますから。人生１度ですからね」と言う。

「野球選手、アスリートとして違う景色を見ることで、目標や志が高くなったりしますから。モチベーションが上がる可能性もある。それはもう選手たちが１人ずつ掴んでくるもんですからね」

その上でチームの指揮を執る監督としても、自身の経験がマネジメントにも生きてくると説明。「自分たちが戻ってきた時の準備と、出ていく時の経験もある。こういった準備が必要になるんじゃないかと先周りをしてね。いつもそうですけど、準備して待っておくと」と、大量選出に備えて危機管理をしていく考えも語った。

阪神では１１月の強化試合・韓国戦に坂本、森下が出場。及川はコンディション不良で出場を辞退した。同戦には選出されなかったが、野手では他にも佐藤輝や近本、中野、大山、投手では村上、才木、石井ら多くの候補選手を抱えている。