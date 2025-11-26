３人組歌謡コーラスグループの純烈の酒井一圭がプロデュースする４人組グループ「モナキ」が２６日、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで行われた純烈の全国ツアーファイナル内でお披露目された。

２０２３年１０月に行われた記者会見以降、ベールに包まれていた「酒井一圭プロデュース セカンドチャンスオーディション」。約２年にわたるダンスや歌のレッスンを経て、「モナキ」として活動する事が発表された。

正式名称は「名もなき者たち」だが、短縮した名前で「モナキ」に。２０２６年春に日本クラウンよりメジャーデビューが予定されている。

メンバーの平均年齢は３２歳。長く芸能界に在籍し、スーパー戦隊シリーズに出演経験がある「じん」。千葉大工学部主席卒業で、デベロッパーをしていた「サカイＪｒ．」。映画「花は咲くか」で主演経験がある「ケンケン」。音楽を趣味として会社員をしていた最年少の「おヨネ」と個性あふれる４人がそろった。

今後の目標について、最年長のじんは「夢はでっかく、紅白は目指していきたい」と話すと、ケンケンも「年末の歌番組に出られれば」と先を見据えた。酒井は４人に向けて「スキャンダルに気をつけて（笑）。仲良くじゃないけど、とにかく頑張って、長持ちしてほしい。夢を現実に出来るように」とエールを送った。