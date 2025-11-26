ニトリは、加湿したい場所にミストをしっかり届ける角度調節機能付きの「角度変えられるデスク加湿器」を2025年11月中旬に発売しました。実売価格は2990円（税込）。

「角度変えられるデスク加湿器」

記事のポイント

職場のデスクや自宅のベッドサイドなど、パーソナルに使えるコンパクトな加湿器。角度を変えて必要な場所だけ加湿することができます。充電式なので持ち運んで使用可能。明るさを調整できるLEDライトを搭載しており、ナイトライトとしても使えます。

本製品は、デスクやベッドサイド、キッチンなどさまざまなシーンで使えるコンパクトな超音波式加湿器。ミスト噴射口の角度を自由に調整できるため、デスクワーク中や、就寝時の顔まわりなど、必要な場所だけを効率よく潤します。

加湿量は2段階（連続運転/間欠運転）で切り替えが可能で、オートオフ機能（連続運転4時間・間欠運転8時間）も搭載しています。

USB-TypeCに対応した充電式なので、使う場所を選びません。約2.5時間の充電で約4時間（間欠運転、ライト点灯時）の使用が可能。もちろんコードをつないだままでも使用可能です。

お好みに合わせて明るさを2段階で調整できるLEDライトを搭載。ナイトライト代わりにも使えます。

ニトリ 「角度変えられるデスク加湿器」 発売日：2025年11月中旬 実売価格：2990円（税込）

