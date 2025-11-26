広島や米大リーグのドジャースなどプレーした前田健太投手が２６日、自身のインスタグラムを更新。楽天と契約合意に達したことを報告した。インスタグラムには少年時代の写真とともに「この度、イーグルスと契約させていただきました。チームのために自分の全てを捧げるつもりです。チームのために腕を振りたいと思っております」などと記した。

また「自分が日本球界復帰を明言してからもカープファンの方々、後輩のチームメイトからメッセージをいただきましたが、今回は自分の実力不足のため、オファーは届きませんでした」とも明かした。古巣の広島からは、オファーが届かなかったという。

０６年高校生ドラフト１巡目で広島に入団した前田は、沢村賞と最多勝をともに２度受賞するなど活躍。ＮＰＢ通算９７勝を挙げた。１５年オフにポスティングシステムでドジャースに移籍。その後ツインズ、タイガースを経て今季は８月からヤンキース傘下３Ａスクラントンでプレーしていた。メジャーでは通算６８勝を挙げた。

楽天の投手陣は今季、規定投球回数をクリアした投手がゼロ。４０歳でチーム最年長の岸もいるが、来季３８歳で経験豊富な前田は、最高のお手本となるはずだ。