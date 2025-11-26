１９６８〜７５年にロッテ、阪神で通算２０５本塁打を放ったジョージ・アルトマン氏が９２歳で亡くなったと２５日（日本時間２６日）、ＭＬＢ公式サイトが報じた。メジャーでもカブスなどで通算１０１本塁打を放っていた。

現役時代、身長１９７センチのアルトマン氏は、１９５９年にカブスで外野手としてメジャーデビュー。１年目から１３５試合に出場すると、３年目の６１年には自己最多の２７本塁打。翌６２年には打率３割１分８厘をマークし、２年連続でオールスターにも選出された。

６８年に東京オリオンズ（現ロッテ）に入団。いきなり来日１年目から１７０安打、１００打点で最多安打、最多打点のタイトルを手にして３４本塁打、打率３割２分をマークした。２年目以降も活躍を見せて７年連続２０本塁打以上で、打率３割超えは規定打席未到達も含めると６度。ベストナインにも３度輝き、７５年は１年だけ阪神でプレーした。長身で社会貢献活動に積極的だったことから「足長おじさん」の愛称でも親しまれた。

ＭＬＢ公式サイトによると、アルトマン氏はニグロリーグ、ア・リーグ、ナ・リーグ、ＮＰＢとすべてのリーグでプレーした３人のうちの１人。１９６１年の初出場したオールスターで代打本塁打を放ち、その後コーファックスから１試合２本塁打も放った。ロッテ時代の７４年のシーズン中には大腸がんの診断を受けて治療を受けていた。