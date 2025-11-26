¹â¶¶³¤¿Í¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤Î¡È¿¦¿Íµ»¡ÉÀâÌÀ¥»¥ê¥Õ¤Ë´¶Ã²¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¡¢King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¸ø³«¸å¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£2¿Í¤Î¼Çµï¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢²þ¤á¤Æ¸ß¤¤¤Î±éµ»¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÁÇÅ¨¡Ä¡ª¸Ø¤é¤·¤²¤Ê´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëË§º¬µþ»Ò¡õ¹â¶¶³¤¿Í¤é
¡¡ºî²È¡¦·¯ÅèÈàÊý»á¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¼Â¼Ì²½¡£¹â¹»1Ç¯À¸¤Î²Æ¡£¥×¡¼¥ë¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÂÎ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Î¦¡ÊË§º¬¡Ë¡¢¤Þ¤Ê¤ß¡Ê¹â¶¶¡Ë¡£2¿Í¤¬15ºÐ¤«¤é30ºÐ¤Þ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î»Ñ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤È¤¤Ë¾×ÆÍ¡¢¤È¤¤Ë¶ì¤·¤ß¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢É¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¿·¤·¤¤¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤â¤Î¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ë§º¬¤Ï¡ÖÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Þ¤Ê¤ß¤Î¡Ø¤â¤·¤â¤·¡Ù¤Î°ì¸À¤Çµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Þ¤Ç³ëÆ£¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¤ÎÅÅÏÃ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¹â¶¶¤¯¤ó¤ÎÀ¼¤Ë¡¢¤°¤ï¤Ã¤Æ´¶¾ð¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦°ì²ó¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤È¤¤¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Â¿´¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢ÉÝ¤¯¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤Î¡Ø¤â¤·¤â¤·¡Ù¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡Ä1ÈÖ½é¤áÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤ËÉé¤±¤¿¡×¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¡Á¡×¤È´¿´î¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¤ª¼Çµï¤Ç¤¤¤Ä¤âÆñ´Ø¤À¤Ê¤È¤¤¤Ä¤â»×¤¦¤Î¤¬Êª¸ì¤ÎÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¤ê½ÐÍè»ö¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡¢ÀâÌÀ¥¼¥ê¥Õ¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤³¤ò¡ÊË§º¬¤¬¡Ë¤¤¤«¤ËÀâÌÀ¤Ã¤Ý¤¯¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¡×¤È´¶Ã²¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ï¤¶¤È¤Ã¤Ý¤¯»×¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤Èµ¤»ý¤ÁÎ¥¤ì¤Á¤ã¤¦¤·¡£¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤ÆÀâÌÀ¥¼¥ê¥Õ¤È¤·¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤¦¤Þ¤¤¤È¤«¤è¤ê¿¦¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢¸þ¤¹ç¤Ã¤¿Ë§º¬¤È»×¤ï¤º¤ª¤¸¤®¤·¹ç¤¦°ìËë¤â¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤ÈÆó¼¡²ñ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÁÇÅ¨¡Ä¡ª¸Ø¤é¤·¤²¤Ê´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëË§º¬µþ»Ò¡õ¹â¶¶³¤¿Í¤é
¡¡ºî²È¡¦·¯ÅèÈàÊý»á¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¼Â¼Ì²½¡£¹â¹»1Ç¯À¸¤Î²Æ¡£¥×¡¼¥ë¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÂÎ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Î¦¡ÊË§º¬¡Ë¡¢¤Þ¤Ê¤ß¡Ê¹â¶¶¡Ë¡£2¿Í¤¬15ºÐ¤«¤é30ºÐ¤Þ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î»Ñ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤È¤¤Ë¾×ÆÍ¡¢¤È¤¤Ë¶ì¤·¤ß¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢É¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¿·¤·¤¤¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤â¤Î¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¡Á¡×¤È´¿´î¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¤ª¼Çµï¤Ç¤¤¤Ä¤âÆñ´Ø¤À¤Ê¤È¤¤¤Ä¤â»×¤¦¤Î¤¬Êª¸ì¤ÎÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¤ê½ÐÍè»ö¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡¢ÀâÌÀ¥¼¥ê¥Õ¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤³¤ò¡ÊË§º¬¤¬¡Ë¤¤¤«¤ËÀâÌÀ¤Ã¤Ý¤¯¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¡×¤È´¶Ã²¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ï¤¶¤È¤Ã¤Ý¤¯»×¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤Èµ¤»ý¤ÁÎ¥¤ì¤Á¤ã¤¦¤·¡£¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤ÆÀâÌÀ¥¼¥ê¥Õ¤È¤·¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤¦¤Þ¤¤¤È¤«¤è¤ê¿¦¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢¸þ¤¹ç¤Ã¤¿Ë§º¬¤È»×¤ï¤º¤ª¤¸¤®¤·¹ç¤¦°ìËë¤â¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤ÈÆó¼¡²ñ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£