学校の人間関係が苦手だった娘 → ある日「お母さん、ありがとう」「え？」『まさかのキッカケ』で解決
子どもは成長すると、家庭以外の新しい環境が増えていきます。それは楽しいことばかりではなく、時には酷く心配することも多くあるでしょう。
今回は筆者の知人A子さんの体験談をご紹介します。
大人しい娘の悩みは……
A子さんには小学生の娘がいますが、とても大人しい子でした。
少ないながらに友達はいるものの、そんな娘にも一つ悩み事があったのです。
それは、クラスの派手な女子B美にいじられることでした。
強く言い返すことの出来ない娘は、学校を休みたい日があるほど悩んでしまうこともありました。
さすがにこれはいけないと思い、先生に相談しようと思ったのです。
大喜びの娘。一体どうしたの？
そんなある日、娘が今まで見たことのない笑顔で帰宅しました。
大興奮で話しかけてくる娘は、
「お母さん、可愛いお洋服本当にありがとう！」
一体なんのことか分からなかったのですが、実は……。
まさかの事態好転！ 本当に良かったね
A子さんは刺繍が趣味で、小さな小物作りが大得意。
そして娘のTシャツには、ワンポイントの刺繍をすることがよくありました。
その日娘が着て行ったTシャツは、イチゴとサンリオキャラの可愛い刺繍をしていたものでした。
娘にとってはいつも通りの母の刺繍ですが、それを見たクラスメイトが大騒ぎ！
「可愛すぎる」
「どこで買ったの」
と、予想外の大注目を浴びたそうなのです。
「お母さんが作ってくれた」と娘が言うと、
「私のもやってほしい」
「凄い！ 羨ましい！！」
と、その日は一躍人気者になったのだとか。
そしてB美も羨ましそうに話しかけてきたそうなのですが、それがキッカケで普通に話すようになったというのです。
「普通に話したら、面白くていい子だった」
そう娘が安堵したように話すので、A子さんは本当に安心しました。
色んな人と出会って、ステキな大人に。これからも応援してるよ
娘はもう成人して、上京して立派に働いています。
色んな人と出会い別れていく中、小学校からの友達で一番の仲良しは、なんとB美。
大人になっても未だに仲良く、娘が地元へ戻ると必ず遊ぶほどの仲になっています。
そして長年B美と一緒にいるからか、いつの間にか娘も自分の意見をハッキリと言える子に育ちました。
あの時程、自分が刺繍をしていて良かったと思ったことはありません。
そしてどんな出会いでも、自分の成長になるのだと感じた出来事でした。
【体験者：50代・女性パート、回答時期：2025年10月】
※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。
