来日公演を何度も開催しているバンド「アーチ・エネミー」のアリッサ・ホワイト＝グラズが、バンドからの脱退を発表した。スウェーデン出身の同メロディックデスメタルバンドでおよそ12年間にわたってボーカルを担当していた。



【写真】後任はどうする！満員の客席をガッツリ盛り上げていたアリッサ

バンドの公式SNSではこう発表されている。「アーチ・エネミーはシンガーのアリッサ・ホワイト＝グラズと別々の道を歩むことに決めました。共に過ごした時間と作り上げた音楽に感謝すると共に、彼女の今後の活躍を祈っています。終わりがあるところには始まりがある。2026年にお会いしましょう」



そして、アリッサも自分のアカウントでこのニュースを報告、応援してきたファンへのお礼を述べると同時に、「大きなサプライズも用意」しているという今後の活動を示唆した。



アーチ・エネミーは来年にツアーを予定しているが、アリッサの後任については明らかになっていない。



アリッサはすでにソロアルバムのリリースも示唆、先行シングルとなる「The Room Where She Died」も公開している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）