¡Ú½é¸øÈ½¡Û¹©Æ£²ñ·ÏÁÈ´´Éô¡ÖÇ¤¶¢Æ»¤ò»Ö¤¹¼Ô¤È¤·¤Æ¡×Ìµºá¼çÄ¥¡¡ÊÛ¸îÂ¦¡ÖÊ¡²¬¸©Æâ¤Ë¤¤¤¿²ÄÇ½À¡×¡Èñ»Ò¤Î²¦¾¡É¼ÒÄ¹¼Í»¦»ö·ï
¡Öñ»Ò¤Î²¦¾¡×±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ò¼Í»¦¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÆÃÄê´í¸±»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡¢¹©Æ£²ñ·ÏÁÈ´´Éô¤ÎÃË¤¬¡¢26Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡ÖÈÈ¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÃÄê´í¸±»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡¢¹©Æ£²ñ·ÏÁÈ´´Éô¤ÎÅÄÃæ¹¬ÍºÈï¹ð¡Ê59¡Ë¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÄÃæÈï¹ð¤Ï2013Ç¯12·î¡¢µþÅÔ»Ô»³²Ê¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ö²¦¾¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¡×ËÜ¼ÒÁ°¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿ÂçÅì¡Ê¤ª¤ª¤Ò¤¬¤·¡ËÎ´¹Ô¤µ¤ó¡ÊÅö»þ72¡Ë¤ò¼Í»¦¤·¤¿¤È¤·¤Æ»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡»¡¤Ï¡¢»ö·ïÅö»þ¤Ë¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥¿¥Ð¥³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤«¤é¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿DNA·¿¤¬¡¢ÅÄÃæÈï¹ð¤Î¤â¤Î¤È°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡ÖÅÄÃæÈï¹ð¤¬¼Â¹ÔÈÈ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÈï¹ð¤ÏÈÈ¹ÔÅö»þ¡¢Ê¡²¬¸©Æâ¤Ë¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½¤Ï11²ó¤Î¿³Íý¤ò·Ð¤Æ¡¢ÍèÇ¯10·î16Æü¤ËÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£