全国高校サッカー選手権の県大会で優勝した神村学園サッカー部から今年は3人がJリーグに内定しました。神村学園で26日会見が開かれ「夢を与えられるようなサッカー選手になりたい」と選手たちが目標を語りました。



（神村学園3年・徳村楓大選手）

「中等部のころから共に歩んできた仲間たちとプロの世界に行けることにまずは大変うれしく思う。その中でもいい競争心をもってやっていければ」





神村学園で26日Jリーグに内定した3人の選手とスカウトなど関係者が会見を開きました。今年5月に18歳以下の日本代表に選ばれ、世代屈指のタレントがそろう神村をまとめている中野陽斗主将はJ2・いわきFCに内定しています。（神村学園3年・中野陽斗主将）「個人としての目標は5大りーグでプレーすることなので、海外でプレーできるようにしっかりいわきFCを経て色んなチームにどんどん上にレベルアップしていきたい」抜群のテクニックと判断力で攻撃を組み立てる司令塔の福島和毅選手はJ1・アビスパ福岡に内定です。（神村学園3年・福島和毅選手）「プロになってうれしい気持ちが一番あるが、結果を残していかないと生き残れない世界なので少しでも早く成長して試合に絡んで、結果を残せるようにしていきたい」多彩なドリブルさばきとスピードで相手を翻弄するアタッカーの徳村楓大選手はJ1・町田ゼルビアに内定しています。（神村学園3年・徳村楓大選手）「子どもたちに夢や希望を与えたり見ている方々を楽しませるプロサッカー選手になりたい」夢への一歩を踏み出す3人。神村学園は来月28日に開幕する全国高校サッカー選手権に県代表として出場します。