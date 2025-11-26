俳優の福本莉子さんが、自身のインスタグラムを更新。25歳の誕生日を迎えたことを報告しました。

【写真を見る】【福本莉子】25歳の誕生日を祝う「25歳も私らしく好きなものを沢山食べて、沢山寝て、全力でお仕事頑張りたい」





福本さんは、オーバーサイズの黒いジャケットを着用し、図書館とみられる場所でポーズをとる写真を投稿。誕生日を迎えた抱負を綴っています。









福本さんは「25歳になりました！ 25歳も私らしく好きなものを沢山食べて、沢山寝て、全力でお仕事頑張りたいと思います！！！」と新しい年齢を迎えての抱負を投稿。続けて「軽やかに健やかに過ごせたらいいな〜」と、25歳の願望を綴っています。









投稿された写真の中には、眼鏡店とみられる場所で、黒縁のメガネを合わせている穏やかな表情もとらえられています。









この投稿をみた人たちからは「莉子ちゃん誕生日おめでとう！！」「韓国行ってきたのねー」「現地購入ですか？可愛い」「素敵な1年にしてね」といった反響が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】