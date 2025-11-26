カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、甘ずっぱい本格的な梅の味わいが楽しめる「ピュレグミおまもり梅」を、12月2日から発売する。

また、商品発売に合わせてオープンした特設サイトでは、夢に向かう受験生を描いた応援ムービーを公開した。さらに、メッセージ入りのおまもりデザインの壁紙を配布するなど、頑張る人が前向きな気持ちで日々を積み重ねていけるよう、「ピュレグミおまもり梅」を通して様々な形のエールを届ける。



「ピュレグミおまもり梅」

「ピュレグミおまもり梅」は、2021年の発売から今年で5年目を迎える、「ピュレグミ」冬の定番商品（2021年は「ピュレグミ梅味」として発売）。春にいち早く花を咲かすといわれている「梅」のフレーバーや、おまもりをイメージしたパッケージ、レア型にポジティブなメッセージなど、縁起の良い要素を散りばめた世界観を通じて、頑張る人を応援してきた。梅果汁を使用した甘ずっぱくフルーティーな味わいも好評を得ており、毎年発売を楽しみにする声が寄せられる人気商品となっている。

今年の「ピュレグミおまもり梅」は、梅の花のレア型に加え、来年の干支「午型」が加わった。さらに出会えたらスーパーラッキーな「ペガサス型」も潜んでいるかも。リフレッシュしたい時や、前向きな気持ちになりたい時、そして、頑張る人へ贈るささやかなエールとして、「ピュレグミおまもり梅」は、目標に向かいまい進する人たちを応援する。

［小売価格］162円（税込）

［発売日］12月2日（火）

カンロ＝https://www.kanro.co.jp