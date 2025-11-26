TONE DROP（トーンドロップ）から、冬の新色4色を2025年12月5日（金）より一部のバラエティショップおよびディーアップ公式オンラインショップにて発売となる。

■質感の違いで遊ぶ冬の個性派ネイルコレクション

今季のコレクションは4色それぞれ異なる質感で、ネイル好きの“わがまま”を叶える個性派ラインナップ。繊細なホロラメや偏光パール、みずみずしい透け質感、そしてブランド初となるクリアベースラメが登場。

単色使いはもちろん、レイヤードすることで奥行きやニュアンスを自在に演出。色そのものの美しさと質感による遊び心を重ね合わせ、指先に唯一無二の表情を宿すコレクションとなった。

■商品情報

株式会社ディー･アップ

トーンドロップ ネイルポリッシュ ＜2025 WINTER COLLECTION＞10ml 1,500円（税込1,650円）

061 Black Cat軽やかなシアーブラックに夜を思わせる微細ホロラメを配合

062 Just Dreamin’肌なじみの良いピンクベージュとふんわり輝く偏光パール

063 Sugar Coat単体でも重ねても美しく仕上がる万能クリアベースラメ

064 Juicy Redシロップのようにみずみずしく、塗り重ねで発色が変わるピンクレッド