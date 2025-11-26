小倉ゆうか（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/26】女優でモデルの小倉ゆうかが11月25日、自身のInstagramを更新。旅先でのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】「オフショットも美しい」27歳女優の裏側

◆小倉ゆうか、香港でのオフショット公開


小倉は「弾丸旅で香港へ」「2日前くらいにノリで決めたの」とつづり、香港旅行のオフショットを投稿。「ハッピーアワーが盛んで、早くから飲んで早く寝ましょうという感じがとても良かった」と片肩がのぞく黒の変形トップス姿で美しい肩のラインを披露しつつ、グラスを片手に微笑むショットを公開している。

◆小倉ゆうかの投稿に反響


この投稿には「大人っぽくて素敵」「おしゃれ」「オフショットも美しい」「リラックスしてて癒される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

