水上恒司、上裸モノクロショットで肉体美披露「彫刻のような美しさ」「色気がすごい」の声
【モデルプレス＝2025/11/26】俳優の水上恒司が11月25日、自身のInstagramを更新。上裸のモノクロショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳イケメン俳優 まるで「彫刻」息を呑む姿
水上は「＠gentoshagoethe」とタグを添えて、ライフスタイル誌「GOETHE」（幻冬舎）2026年1月号の撮影カットとみられる上裸ショットを投稿。ジャケットを肩に掛け、片手を額に添えたポーズで、鍛えられた上半身と静かな眼差しを披露している。
この投稿に、ファンからは「かっこよすぎる」「彫刻のような美しさ」「色気がすごい」「見惚れてしまう」「腕のラインが綺麗」「モノクロが映える」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆水上恒司、上裸で鍛え抜かれた肉体美披露
◆水上恒司の投稿に反響
