「びっくり」物価高騰の中“75円の朝食” 学生が栄養バランスも考え提供 県立短期大学
物価高騰の中、学生を支援しようと2025年で創立75周年を迎えた県立短期大学で75円の朝食が提供されました。2026年から栄養士として働く4人の学生が考えた朝食に多くの学生が満足していました。
26日朝、鹿児島市の県立短期大学のキャンパス内には約30人の学生が並んでいました。学生のお目当ては、白菜の味噌汁に鮭の塩焼きや卵焼きなど6品の朝食です。価格はなんと75円。
（学生）
「おいしく食べてください」
栄養バランスも考えられていて1食で1日に必要な野菜、カルシウム、鉄の半分をとることができます。
（朝食を食べた学生）
「助かります。75円でこんなに食べていいのかな。おいしいくて栄養が豊富。毎朝（朝食を）食べますが、こんなに食べたことはない」
（朝食を食べた学生）
「（75円は）びっくりしました。聞いて行こうと決めました。健康的です」
（県立短期大学2年・先山あおいさん）
「提供するときにみんながありがとうございますと笑顔で言ってくれて、食べ終わった後もおいしかったです、元気になりましたと声をかけてくれたので作ったかいがありました」
（県立短期大学2年・池田ひかりさん）
「今日は大成功。朝早くから学生の方たちが喜んで食べに来ていたのでとても嬉しかった」
学生たちは75円の栄養満点の朝食に満足していました。