倖田來未、大人ムード漂うキャミワンピ姿公開「攻めてる」「色っぽくてかっこいい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/26】歌手の倖田來未が11月25日、自身のInstagramを更新。紫のキャミソールワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】43歳歌姫、美肌輝くキャミワンピ
倖田は「poison grape発売しました！！！」と自身がプロデュースするカラーコンタクトの発売を報告し、同商品の撮影風景ショットを投稿。紫とピンクが合わさったカラーコンタクトに合わせて、鮮やかな紫のキャミワンピース姿でポージングをとる倖田の姿が公開され、美しい肩のラインを披露している。
この投稿には「別人級の迫力」「攻めてる」「破壊力すごい」「スタイル抜群」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
