波瑠と川栄李奈がW主演を務める金曜ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）第8話の先行カットが公開された。

本作は、次世代を担う脚本家の発掘・育成を目的としたプロジェクト「TBS NEXT WRITERS CHALLENGE」の第1回で大賞を受賞した園村三の『フェイク・マミー』をドラマ化するファミリークライムエンターテインメント。正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子どもの未来のために“母親のなりすまし”という禁断の契約を結ぶ。

W主演を務める波瑠と川栄のほか、向井康二（Snow Man）、中村蒼、池村碧彩、田中みな実、笠松将、野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミが出演する。

第8話では、いろは（池村碧彩）と圭吾（髙嶋龍之介）がジーニアス推薦留学制度の最終候補生に選ばれ、正式に枠をかけて争うことに。そんな中、“ニセママ”であることがさゆり（田中みな実）に知られてしまった薫（波瑠）は、事情を説明させてほしいと申し出る。さゆりは茉海恵（川栄李奈）の同席を条件に、3人で話すことを決める。

一方で、茉海恵が軽い体調不良で竜馬（向井康二）と病院に行くと、薫の母・聖子（筒井真理子）と鉢合わせに。茉海恵から連絡を受けた薫が病院へ駆けつけると、医者から聖子の癌が再発していることを告げられる。聖子の力になりたい薫だったが、“ニセママ”を許せない聖子は心を閉ざしたまま。やがて薫は在宅医療に切り替えた聖子のため、学校帰りのいろはを薫の実家で預かることになる。しかし、聖子はいろはにも冷たく接してしまい……。

公開された場面写真には、聖子のフォローをする竜馬や、さゆりが今までにない表情で薫と茉海恵を見つめる様子、薫の実家で宿題をするいろはの姿などが切り取られている。

（文＝リアルサウンド編集部）