2025年11月27日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月27日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
暗い表情になると周囲から敬遠されがち。笑顔をキープしよう。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
静かに過ごすと運気上昇。夜のお出掛けは心が疲れるので注意して。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
両親との会話に収穫あり。離れて暮らしている人は電話をかけてみて。
9位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
今日は主張が通りやすい日。言いたいことはハッキリ伝えてOK。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
ルールをきっちり守ろう。焦らず青信号を待つ気持ちでいれば安心。
7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
自分に足りないものを明確にさせて。目標作りがスムーズに。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
穏やかな態度を心掛けよう。周囲に安心感を与えるはず。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
あいさつ回りなどで忙しい日。プライベートタイムは少なくなりそう。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
近所の探索が幸運のカギ。混雑する遊び場は避けた方がおすすめ。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
情報をどっさりゲット。上手に利用することを考えよう。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
理想の自分をイメージすると◎。足りない部分は今すぐ改善を。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
友情が盛り上がる日。打ち明け話がスパイスになりそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)