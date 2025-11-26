引退時期は？ もう１人のEURO2004現役戦士は誰？ 40歳ポドルスキがズバリ回答！ 古巣のバイエルン＆アーセナル、どっちを応援？「もちろん…」
現地11月26日に開催されるチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第５節で、アーセナルと伊藤洋輝を擁するバイエルン・ミュンヘンが、前者のホームで対戦する。大注目のビッグマッチを前に、両クラブに在籍したルーカス・ポドルスキが、バイエルン公式のインタビューに応じた。
ドイツ代表で130試合に出場したレジェンドは、40歳の今なお現役で、ポーランドの名門グールニク・ザブジェでプレーしている。
長らく第一線で走り続けるなか、「EURO2004に出場した368人の選手のうち、現役を続けているのはたった２人だけだ。君ともう１人は誰だと思う？」と問われ、きっちりと同い年のスターの名を挙げた。
「クリスティアーノ・ロナウドだ。どこかで読んだんだ。もちろん誇りに思うよ。20年以上現役でいるには、精神的に強くなければならないし、フットボールを愛していなければならない。フットボールはエモーションであり、熱意だ。このスポーツを手放すのは難しい」
現在リーグ首位のザブジェとの契約は来夏まで。「引退を真剣に考えているのか、それとも再び延長するのか？」という問いに対して「今シーズンが最後になる予定だが、常に可能性は残している。どうなるか見てみよう」と答えたポドルスキは、野望も覗かせた。
「チャンピオンズリーグに出場すれば、またバイエルンと対戦できる。素晴らしいことだ（笑）。まずは最終順位がどうなるかだ。その後、比較的即興で将来を決めるつもりだ。ザブジェには恩がある。僕はスタジアムから５分の場所で育った。ザブジェの舞台裏も見ている。例えばドイツ人スカウト長を招いたのは僕だ。ここには大きな可能性があり、何かを築きたい。クラブの株式取得も進めている。今後数年は別の役割で残るかもしれない」
バイエルンとアーセナルのOBである以上、やはり避けられないか。最後にこの質問が飛んだ。「今回の結果はどうなると思う？」というものだ。
両クラブに思い入れのあるポドルスキは、「もちろん引き分けを願っているよ。両チームとも好きだからね。互いに絶好調だから、十分あり得る結果だ」と伝えた。ファン同様、プレミアリーグ首位とブンデスリーガ首位の頂上決戦を楽しみにしている様子だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
