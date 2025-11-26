美人モデル、50歳の誕生日会に鈴木えみ、榮倉奈々ら豪華メンバー集う！ 藤原紀香もメッセージ寄せる
モデルの畑野ひろ子さんは11月25日、自身のInstagramを更新。50歳の誕生日を迎えたことを報告し、モデルの鈴木えみさんや俳優の榮倉奈々さんら豪華芸能人などが参加した誕生日パーティーでのプライベートショットを公開しています。
【写真】畑野ひろ子の美し過ぎるオールブラックコーデ
この日について畑野さんは、「JJ時代からの仲間、親戚のような家族ぐるみのお付き合いのキャンプチーム、そして鈴木家でお世話になってる幅広いジャンルの方々、両親、はじめ鈴木家ファミリー、畑野家ファミリー、マネージャー、WGチーム、こんなに私を支えてくれてる沢山の人達に囲まれて誕生日当日を過ごせるなんて想像もしていませんでした」と心境を明かしました。
さらに、俳優の藤原紀香さんからもメッセージが届いていたそうで、「舞台の稽古で忙しい中、本当にありがとうございます」とコメントしています。最後は「これからも自分らしく楽しんで行きます 人の繋がりって素晴らしい 感謝でいっぱいです インスタを見てくださってる皆さん、いつもありがとうございます これからもどうぞよろしくお願いします」と前向きな言葉で締めくくりました。
この投稿にはファンから、「お誕生日おめでとう御座います」「なんと、可愛い50歳」「ひろちゃんのお人柄大尊敬してます」「いつみても綺麗でかわいい」「相変わらずお綺麗ですね」といった祝福や称賛の声が多数寄せられています。
(文:勝野 里砂)
豪華メンバーが勢ぞろい畑野さんは「50歳の誕生日当日、家族で食事のつもりでお店に入ったら、大好きなみんなが迎えてくれました びっくりしすぎて思考回路が追いつかなかった」とつづり、16枚の写真を掲載しました。大きな花束を抱えた畑野さんの姿や、鈴木さん、榮倉さんと一緒に写っているショットもあります。
夫への感謝も畑野さんは26日にもInstagramを更新し、誕生日の際に撮ったと思われる、夫で元サッカー日本代表の鈴木啓太さんとのツーショットを公開しています。夫について、「50歳のサプライズを、半年以上かけて準備してくれていた主人に心から感謝 忙しいはずなのに…いつ準備してたの！？って思うほどサプライズ満載で感動でした」と感謝の気持ちをつづりました。
