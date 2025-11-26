½÷ÀºÇÂ¿¾¡¤ÎµÜ²¼Æ·µ³¼ê¤¬°úÂà¡¡Ì¾¸Å²°¶¥ÇÏ¡¢º£¸å¤ÏÄ´¶µ»Õ¤Ë
¡¡¶¥ÇÏ¤Ç¹ñÆâ½÷ÀºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»1382¾¡¤ò¸Ø¤ëÌ¾¸Å²°¶¥ÇÏ½êÂ°¤ÎµÜ²¼Æ·µ³¼ê¡Ê48¡Ë¤¬26ÆüÍ¼¡¢°¦ÃÎ¸©ÌïÉÙ»Ô¤ÎÌ¾¸Å²°¶¥ÇÏ¾ì¤Ç°úÂà¼°Åµ¤ËÎ×¤ó¤À¡£º£¸å¤ÏÄ´¶µ»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡µ³¼ê¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤ó¤À¸å¡¢ÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¼°Åµ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë¡Ö¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÄ´¶µ»Õ¤È¤·¤Æ±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢µÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢1995Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£·ëº§¤òµ¡¤Ë2011Ç¯¤Ë°úÂà¡£¡ÖÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ä¹ÃË¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢16Ç¯¤ËºÆ¤Óµ³¼êÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Éüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡µÜ²¼¤µ¤ó¤Ï¼°Åµ¸å¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢½÷Àµ³¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÈÖ¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î»þ´ü¡£½÷Àµ³¼ê¤À¤È¤¹¤°¤Ë¸òÂå¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¤Ä¤é¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤«¤é¤³¤½º£¤¬¤¢¤ë¡£»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëµ³¼ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡21Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÆâ½÷Àµ³¼ê½é¤ÎÄÌ»»Àé¾¡¤òÃ£À®¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ»°ì¶Ú¤ËÎå¤ó¤À¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë²«¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¡£