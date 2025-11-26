¹â»Ô¼óÁê¡¡½é¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤ÇÆüÃæ´Ø·¸°²½¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¡ÖÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤ÇÀ¿¼Â¤ËÅú¤¨¤¿¤Ä¤â¤ê¡×
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï£²£¶Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤ÇÆâ³ÕÈ¯Â¸å½é¤á¤Æ¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ë½ÐÀÊ¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤ËÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¸«²ò¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£·Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÎ©·û¤Î²¬ÅÄ¹îÌé½°±¡µÄ°÷¤«¤é¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÎºÝ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ëÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖÀï´Ï¤ò»È¤¤¡¢ÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤âÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¥±¡¼¥¹¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖÂ¸Î©´íµ¡¤ÎÇ§Äê¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë»öÂÖ¤¬Â¸Î©´íµ¡¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»öÂÖ¤Î¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤½¤¯¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÁí¹ç¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÅý°ì¸«²ò¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÀèÄø¤é¤¤ÅúÊÛ¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤â°Ê²¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÅúÊÛ¤òÅ±²ó¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÃæ´Ø·¸¤ÏÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ë¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¼«¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤òºÆ¤ÓÄä»ß¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Ï¡ÖÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¦¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö¼ÁÌä¼Ô¤«¤éÂæÏÑÍ»ö¤Ë¸ÂÄê¤·¡¢¥·¡¼¥ì¡¼¥ó¤ÎÉõº¿¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¸ÀµÚ¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À¯ÉÜ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅúÊÛ¤ò¤¿¤À¤â¤¦°ìÅÙ·«¤êÊÖ¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÀ¿¼Â¤ËÅú¤¨¤ò¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÌîÅÄ»á¤¬ÄÉµÚ¤·¤¿ÀÕÇ¤¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£